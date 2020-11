Incidente Cagliari, auto contro trattore: morti un 18enne e la fidanzata di 17 anni incinta



Incidente mortale a Villasor, in provincia di Cagliari: un ragazzo di 18 anni, Stiven Carbini, nato in Germania, e Angelica Lucia Gomez, classe 2003, nata in Costa Rica e incinta al quarto mese, entrambi residenti nel capoluogo sardo, sono morti dopo che con la loro auto si sono schiantati contro un trattore per cause che sono ancora in via di accertamento.

