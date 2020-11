Incidente Meolo, esce di strada con la moto e si schianta: 61enne muore sul colpo



Incidente mortale a Meolo, sulla Treviso Mare. Un uomo di 61 anni, Giuseppe Gorghetto, è morto dopo essersi schiantato a bordo della sua moto per cause che sono ancora in via di accertamento. Lascia la moglie e una figlia. Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una uscita di strada autonoma. Disagi al traffico, con il tratto stradale che è rimasto chiuso per ore.

