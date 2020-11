Ispettori Oms in Cina per indagare sull’origine del Covid-19: “Capire dove potrebbe riemergere”



L’Oms invia un team internazionale di esperti in Cina per indagare sull’origine del Covid -19. “Abbiamo avuto rassicurazioni da Pechino sulla loro accoglienza, sia noi che i cinesi abbiamo bisogno di capire da dove proviene il coronavirus per prevedere dove potrebbe riemergere in futuro”, ha spiegato il direttore delle emergenze dell’OMS Michael Ryan.

