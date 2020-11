Iss, in Italia aumentano i casi Covid sintomatici: “Costante la percentuale di quelli gravi”



Secondo l’ultimo report di monitoraggio Iss-Ministero della Salute, in Italia sono diminuiti costantemente i casi asintomatici di Coronavirus a favore di un aumento di quelli sintomatici e con stati clinici severi e critici, il che si traduce in un incremento non soltanto del numero dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, ma anche dei decessi.

