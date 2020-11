Italiani sempre più complottisti: per il 20% Covid creato in laboratorio, per il 5% non esiste



Secondo uno studio condotto dalla società di monitoraggio Swg relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre il 25% del campione intervistato è convinto che il coronavirus sia frutto di un complotto, dato in aumento del 6% rispetto al 19% della rilevazione dello scorso 19 settembre.

