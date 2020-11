Jason Momoa: “Dopo Game of Thrones non trovavo lavoro, ero pieno di debiti”



Jason Momoa adesso è uno degli attori più conosciuti di Hollywood, ma non si può dire che la sua vita sia stata priva di problemi, come racconta lui stesso in un’intervista a “InStyle”. Alla testata l’attore ha raccontato che dopo la fine di Game of Thrones, la saga che lo ha reso famoso, ha avuto dei seri problemi economici perché non riusciva a trovare lavoro.

Continua a leggere



Jason Momoa adesso è uno degli attori più conosciuti di Hollywood, ma non si può dire che la sua vita sia stata priva di problemi, come racconta lui stesso in un’intervista a “InStyle”. Alla testata l’attore ha raccontato che dopo la fine di Game of Thrones, la saga che lo ha reso famoso, ha avuto dei seri problemi economici perché non riusciva a trovare lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere