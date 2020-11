La colazione “sospesa” arriva anche in California: merito della gentilezza di un bimbo di 6 anni



Voleva fare qualcosa di gentile, così Blake Durham, 6 anni, ha chiesto a sua madre di pagare il conto per l’auto in coda dietro di loro al drive-thru del Mc Donald dove avevano deciso di fare colazione. Anche altri clienti, colpiti dal gesto, hanno voluto seguire l’esempio di madre e figlio, innescando così una reazione a catena per tutta la giornata.

