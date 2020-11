La lettera degli Stagisti In Sospeso: “Meno tirocini col Covid, meno posizioni aperte, uguale disoccupazione”



La lettera a Fanpage.it degli “Stagisti in Sospeso”, un gruppo formato da stagisti provenienti da tutta Italia. “Siamo nati durante la pandemia, con l’obiettivo di dar voce alla nostra categoria, troppo spesso ignorata dai media e dalla politica. Vi scriviamo per fornirvi alcuni dati su come il Covid-19 abbia determinato una brusca frenata del nostro futuro…”.

Continua a leggere



La lettera a Fanpage.it degli “Stagisti in Sospeso”, un gruppo formato da stagisti provenienti da tutta Italia. “Siamo nati durante la pandemia, con l’obiettivo di dar voce alla nostra categoria, troppo spesso ignorata dai media e dalla politica. Vi scriviamo per fornirvi alcuni dati su come il Covid-19 abbia determinato una brusca frenata del nostro futuro…”.

Continua a leggere

Continua a leggere