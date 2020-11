La lettera di Martina, 16 anni: “Il Covid non ci deve ammutolire, combatterlo è la priorità”



“Il Covid-19 ha creato dentro me una tale confusione tanto che da circa sei mesi ho smesso di espormi, cosa che invece prima facevo” scrive Martina, una ragazza di 16 anni, che si è rivolta a Fanpage.it per esprimere il proprio pensiero: “Non permettiamo a questa situazione di zittirci. Non possiamo stare con le mani in mano, non possiamo permettercelo”.

