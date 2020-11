La mamma muore di cancro in 7 giorni, i figli la ricordano con le arti marziali: “Lottiamo per lei”



La storia di Irene, 24enne di Pistoia, che insieme al papà e al fratello ha creato l’evento benefico Fight the Cancer, che si svolge tutti gli anni il 26 novembre in occasione della compleanno della mamma Anna, appassionata di arti marziali e morta a 47 anni per carcinoma maligno allo stomaco: “Abbiamo deciso di continuare la sua lotta, di dare ancora vita a tutto quello che era lei”.

