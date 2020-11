La prima foto del bacio tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, pizzicati durante la fuga d’amore



Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel prossimo numero in uscita le foto del bacio tra Belén e il nuovo compagno Antonino. I due sono stati pizzicati durante una figa d’amore sul Lago di Como e sembrano non avere occhi che uno per l’altra. Sorridenti e innamorati si scambiano un tenero bacio sul terrazzo della villa. Ma sui social si concedono a piccoli passi: con la prima foto di coppia su Instagram e con una dichiarazione d’amore da parte dell’hairstylist: “Mi hai rubato il cuore”.

