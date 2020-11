La prima foto su Instagram di Ruper Grint con la figlia Mercoledì



Rupert Grint, l’attore inglese che ricordiamo tutti nei panni del maghetto Ron Weasley, è approdato su Instagram dopo anni e anni di resistenza ai social network. Quale modo migliore se non quello di mostrare la sua piccolina, nata sei mesi fa? E, infatti, la sua foto ha fatto il pieno di like, e in nemmeno 24 ore l’attore ha guadagnato bene 2 milioni di fan.

