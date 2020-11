La ragazzina disabile che a 15 anni ha riportato in classe i suoi compagni: “Ora è reale inclusione”



La storia di inclusione arriva dall’Abruzzo e più precisamente da Roseto degli Abruzzi dove, grazie anche al sostegno del dirigente scolastico, la 15enne con sindrome di down dalla settimana prossima potrà usufruire di quella “reale inclusione” prevista dagli stessi Dpcm di Conte: non sarà più sola in classe, ma al suo fianco avrà altri cinque compagni che seguiranno le lezioni in presenza.

Continua a leggere



La storia di inclusione arriva dall’Abruzzo e più precisamente da Roseto degli Abruzzi dove, grazie anche al sostegno del dirigente scolastico, la 15enne con sindrome di down dalla settimana prossima potrà usufruire di quella “reale inclusione” prevista dagli stessi Dpcm di Conte: non sarà più sola in classe, ma al suo fianco avrà altri cinque compagni che seguiranno le lezioni in presenza.

Continua a leggere

Continua a leggere