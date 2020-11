La rianimazione è piena all’80%, il primario Grio: “Questa è la settimana clou”



Il primario della Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli Michele Grio è su tutti i giornali per la provocazione lanciata ai suoi follower negazionisti: “Vi organizzo un tour in terapia intensiva” ha scritto, scatenando le reazioni di chi non crede che le terapie intensive siano quasi al collasso, almeno qui in Piemonte. Siamo andati a trovarlo e il Dottor Grio ci ha confermato che su 10 posti disponibili sono già 8 quelli occupati da pazienti gravi Covid positivi. “Questa sarà una settimana clou”

