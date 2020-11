L’annuncio di Christina Perri: “Abbiamo perso la nostra bambina”



La cantante di ‘A Thousand Year’ Christina Perri ha annunciato di aver perso la sua bambina, la seconda nata dal matrimonio con Paul Costabile. Un’altra terribile notizia che si aggiunge all’aborto spontaneo, che Christina Perri ha affrontato appena lo scorso gennaio. L’annuncio straziante su Instagram: “Ora è in pace e vivrà per sempre nei nostri cuori”. La gravidanza aveva avuto diverse complicazioni già nelle passate settimane e per questo la cantante era stata ricoverata in ospedale. Via social scriveva: “La bambina sta avendo un problema”.

Continua a leggere



La cantante di ‘A Thousand Year’ Christina Perri ha annunciato di aver perso la sua bambina, la seconda nata dal matrimonio con Paul Costabile. Un’altra terribile notizia che si aggiunge all’aborto spontaneo, che Christina Perri ha affrontato appena lo scorso gennaio. L’annuncio straziante su Instagram: “Ora è in pace e vivrà per sempre nei nostri cuori”. La gravidanza aveva avuto diverse complicazioni già nelle passate settimane e per questo la cantante era stata ricoverata in ospedale. Via social scriveva: “La bambina sta avendo un problema”.

Continua a leggere

Continua a leggere