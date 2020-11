L’attore di Daydreamer che interpreta Osman si è sposato, foto e video del matrimonio



Nozze in gran segreto per Ali Yağcı. L’attore che interpreta Osman Işık nella soap turca Daydreamer – Le ali del sogno ha sposato la sua compagna domenica 8 novembre, in una cerimonia tenutasi in un hotel lussuoso a Istanbul. Estremamente riservato, Yağcı non ha mai parlato pubblicamente della donna che ama.

