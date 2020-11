Le regole per sciare nelle zone rosse e arancioni, tra impianti chiusi e mascherine obbligatorie



In arrivo le regole su come si andrà a sciare durante la pandemia. La bozza del documento arriverà in Conferenza delle Regioni lunedì e poi sarà sottoposto a governo e Cts. Impianti aperti nelle zone gialle e arancioni con mascherina obbligatoria. Prevista la riduzione del 50% di presenze in funivie e cabinovie rispetto alla capienza massima, che resta al 100% per le seggiovie.

