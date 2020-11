Lecce, i legali di De Santis alla Procura: “Perizia psichiatrica sul killer è a rischio”



I test psicodiagnostici che sta svolgendo in carcere il killer Antonio De Marco potrebbero compromettere il buon esito della perizia psichiatrica. Lo dicono i legali di Daniele De Santis, una delle due vittime del delitto di Lecce, chiedendo al giudice che gli incontri per i test vengano regolati diversamente in vista della perizia che valuterà lo stato mentale di De Marco al momento dei fatti.

