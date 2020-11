L’Ecdc annuncia: “Un caso di Covid nei visoni anche in Italia, ma non è rischioso”



Un caso di infezione da Coronavirus è stato riscontrato nei visoni anche in Italia, nello specifico in Lombardia. Lo ha annunciato l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in un documento di valutazione del rischio sul tema, sottolineando tuttavia che il virus, che è mutato rispetto a quello che circola più diffusamente, non è né più contagioso né più aggressivo rispetto agli altri.

Continua a leggere



Un caso di infezione da Coronavirus è stato riscontrato nei visoni anche in Italia, nello specifico in Lombardia. Lo ha annunciato l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in un documento di valutazione del rischio sul tema, sottolineando tuttavia che il virus, che è mutato rispetto a quello che circola più diffusamente, non è né più contagioso né più aggressivo rispetto agli altri.

Continua a leggere

Continua a leggere