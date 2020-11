Lena Dunham: “Sono una donna anche se non posso diventare madre”



L’attrice e sceneggiatrice americana, paladina del femminismo, racconta la sua drammatica storia: impossibilitata ad avere figli in modo naturale a causa dell’endometriosi, ha tentato inutilmente con l’adozione e la fecondazione in vitro. Oggi lancia un messaggio importante per le donne che si sentono “fallite per l’incapacità della società di immaginare un ruolo diverso da quello di madre”.

Continua a leggere



L’attrice e sceneggiatrice americana, paladina del femminismo, racconta la sua drammatica storia: impossibilitata ad avere figli in modo naturale a causa dell’endometriosi, ha tentato inutilmente con l’adozione e la fecondazione in vitro. Oggi lancia un messaggio importante per le donne che si sentono “fallite per l’incapacità della società di immaginare un ruolo diverso da quello di madre”.

Continua a leggere

Continua a leggere