L'ex marito di Adriana Volpe svela i motivi della separazione: "Mia figlia piange ogni volta"



Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, lascia intendere esista un “segreto” alla base della fine del suo matrimonio con la popolare conduttrice tv. “Sarebbe ora che qualcuno tirasse fuori peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la.vita reale !!!!gli scheletro dall’armadio”, scrive l’imprenditore sui social. E a proposito della figlia Gisele aggiunge: “Mia figlia piange ogni volta”.

