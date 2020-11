Lidia e la violenza quotidiana davanti alla bimba: “Ho denunciato per amore di mia figlia”



“Ho scritto a una rete antiviolenza fingendo di chiedere informazioni per un’amica, poi ho ammesso: sono io, ho bisogno di aiuto”. La storia di Lidia, dalle violenze del marito in presenza della figlioletta, alla denuncia, in pieno lockdown. Volevano mandarci in casa famiglia, poi il giudice ha allontanato lui. Sono stata fortunata”.

