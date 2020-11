Lo chef Damiano Carrara è fidanzato, la prima foto con una donna misteriosa



Damiano Carrara è il pasticcere amato dalla tv e dalle donne. Lo chef 35enne, originario di Lucca, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione in qualità di giurato a Bake Off Italia. Ma da sempre è molto riservato sulla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in dolce compagnia: un tramonto sul mare in compagnia di una donna: “Momenti speciali”, scrive. In controluce si individuano solo le sagome, l’identità della fidanzata resta quindi un mistero.

