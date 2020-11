Lockdown totale, Massimo Galli d’accordo con l’Ordine dei medici: “Bisognerebbe chiudere subito”



Massimo Galli rilancia l’appello dell’Ordine dei medici, che ha chiesto un lockdown totale in Italia: “Può essere ancora ragionevole considerare alcune differenze regionali ma con estrema attenzione per non correre il rischio di vanificare i risultati ottenuti. In ogni caso, dopo un eventuale lockdown nazionale, non è che subito dopo si potrà fare come quest’estate altrimenti saremmo daccapo”.

Continua a leggere



Massimo Galli rilancia l’appello dell’Ordine dei medici, che ha chiesto un lockdown totale in Italia: “Può essere ancora ragionevole considerare alcune differenze regionali ma con estrema attenzione per non correre il rischio di vanificare i risultati ottenuti. In ogni caso, dopo un eventuale lockdown nazionale, non è che subito dopo si potrà fare come quest’estate altrimenti saremmo daccapo”.

Continua a leggere

Continua a leggere