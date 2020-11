L’ordine di ognuna di noi, preghiera contro la violenza di genere



Esiste un giorno per dire basta alla violenza contro le donne ma soprattutto occasioni quotidiane perché questo accada davvero. Ci sono le violenze fisiche ed esistono anche traumi invisibili, che possono alterare la percezione di sé e del proprio ruolo nella società. Traumi fortemente legati al concetto di ordine, a quel modo tossico di sentirsi amate e centrate in maniera univoca. La speranza è che sopraggiunga sempre maggiore la consapevolezza di essere in grado di farlo da sole.

Continua a leggere



Esiste un giorno per dire basta alla violenza contro le donne ma soprattutto occasioni quotidiane perché questo accada davvero. Ci sono le violenze fisiche ed esistono anche traumi invisibili, che possono alterare la percezione di sé e del proprio ruolo nella società. Traumi fortemente legati al concetto di ordine, a quel modo tossico di sentirsi amate e centrate in maniera univoca. La speranza è che sopraggiunga sempre maggiore la consapevolezza di essere in grado di farlo da sole.

Continua a leggere

Continua a leggere