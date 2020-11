L’oroscopo del giorno 12 novembre: Giove congiunto a Plutone tra Cancro e Capricorno



L’oroscopo di oggi è molto importante per quanto riguarda la storia di questo 2020. Per la terza volta dall’inizio dell’anno Giove e Plutone si sono congiunti nel segno del capricorno.questa congiunzione indica il punto estremo di questa modalità di vivere il potere e l’economia. Da qui si parte per il cambiamento oramai necessario, ma si parte in ottima compagnia con il Sole trigono a Nettuno e la Luna nel segno della Bilancia: l’etica.

