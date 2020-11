L’oroscopo del giorno 23 novembre: buon compleanno Sagittario e benvenuta Venere in Scorpione



Con l’oroscopo di lunedì 23 novembre festeggiamo i nati sotto il segno del Sagittario, grandi festaioli di carattere dato che hanno Giove, pianeta della felicità e della condivisione, come dominante del loro segno zodiacale. Quindi benvenuto Sole in Sagittario e Venere in Scorpione: ecco le previsioni segno per segno di oggi.

Continua a leggere



Con l’oroscopo di lunedì 23 novembre festeggiamo i nati sotto il segno del Sagittario, grandi festaioli di carattere dato che hanno Giove, pianeta della felicità e della condivisione, come dominante del loro segno zodiacale. Quindi benvenuto Sole in Sagittario e Venere in Scorpione: ecco le previsioni segno per segno di oggi.

Continua a leggere

Continua a leggere