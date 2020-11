L’oroscopo del giorno 26 novembre: impulsività senza freni per Ariete e Sagittario



Nell’oroscopo di oggi la Luna si trova ancora nel segno di fuoco dell’Ariete. Avrete quindi notato che con il Sole in Sagittario e Luna e Marte in Ariete, l’elemento fuoco è decisamente predominante nel cielo astrologico. In più, l’opposizione della Venere ad Urano porta ad una modalità tagliente e rude anche nel vivere ed esprimere i sentimenti cosa che amplifica la caratteristica più incontenibile e schietta del fuoco. Permalosi occhio!

