L’oroscopo del giorno 28 novembre: Toro e Capricorno chiacchieroni



L’oroscopo di oggi prevede una giornata dura per gli amanti del silenzio, della calma, dell’interiorizzazione del pensiero. Tra Mercurio che sollecita sia Giove sia Plutone e la Luna nel segno del Toro le chiacchiere saranno inarrestabili e non zittibili. Dai confronti alla voglia di raccontare, dalla curiosità al gossip passando per qualche malalingua!

