L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre: lucidità d’azione per Ariete e Sagittario



L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre ha almeno tre aspetti positivi: la Luna crescente è piena di energie, il Sole in Scorpione in sestile ai pianeti in Capricorno e Marte, pianeta della forza, che ritorna in moto diretto quindi ugualmente Intenso ma decisamente più lucido. Cosa aspettate? Correte a leggere il vostro oroscopo della settimana.

Continua a leggere



L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre ha almeno tre aspetti positivi: la Luna crescente è piena di energie, il Sole in Scorpione in sestile ai pianeti in Capricorno e Marte, pianeta della forza, che ritorna in moto diretto quindi ugualmente Intenso ma decisamente più lucido. Cosa aspettate? Correte a leggere il vostro oroscopo della settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere