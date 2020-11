L’oroscopo di oggi 11 novembre: Pesci e Scorpione sognano in grande



Anche nell’oroscopo di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, troviamo la Luna per gran parte della giornata nel segno della Vergine. La Luna in Vergine è particolarmente tradizionale e racconta di un’emotività che si fa in quattro per il bene comune. Poco adatta all’espressione empatica di sentimenti profondi è però una Luna che parla di grande onestà intellettuale e di immensa attenzione al prossimo.

Continua a leggere



Anche nell’oroscopo di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, troviamo la Luna per gran parte della giornata nel segno della Vergine. La Luna in Vergine è particolarmente tradizionale e racconta di un’emotività che si fa in quattro per il bene comune. Poco adatta all’espressione empatica di sentimenti profondi è però una Luna che parla di grande onestà intellettuale e di immensa attenzione al prossimo.

Continua a leggere

Continua a leggere