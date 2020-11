L’oroscopo di oggi 16 novembre: Toro e Cancro si tengano la bocca chiusa



Nell’oroscopo di oggi è bene iniziare a tenere a freno la lingua: Mercurio, pianeta della comunicazione, entra in opposizione ad Urano e si rischia di dire ben più di quello che si dovrebbe oppure di sbagliare la modalità. Non dimentichiamoci che nel cielo c’è un’abbondanza di Scorpione e Capricorno, segni decisamente poco diplomatici. Quella Venere in Bilancia fa davvero fatica a ricordarci che cosa siano le buone maniere.

