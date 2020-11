L’oroscopo di oggi 18 novembre: determinatissimi Capricorno e Vergine



L’oroscopo del giorno non permette alcun tipo di leggerezza, svago, dimenticanza. Sole in Scorpione in sestile perfetto a Saturno e Luna in Capricorno ci vogliono assolutamente attenti, prontissimi, determinati più che mai. Che a nessuno venga in mente di svignarsela, anche se la Venere in quadratura Saturno fa linguacce ai rapporti (sentimentali) troppo duraturi!

