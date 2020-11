L’oroscopo di oggi 2 novembre: Bilancia e Cancro perdono il controllo



Nell’oroscopo di lunedì 2 novembre 2020 troviamo una Luna in Gemelli che si è un pochino placata, ma un Mercurio ancora accanito che sfida Saturno in Capricorno. Direi che oggi sarebbe meglio contare fino a centomila prima di aprire la bocca… A meno che non siamo proprio sicuri di volerne dire quattro a chi sappiamo noi!

