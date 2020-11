L’oroscopo di oggi 27 novembre: test della verità per Scorpione e Capricorno



Nell’oroscopo di venerdì 27 novembre 2020 Mercurio si trova in sestile a Plutone, il primo dei pianeti che troviamo nel segno del Capricorno. Questo aspetto positivo indica la profondità del pensiero ma anche la possibilità di usare un forte sesto senso per esagerare con il bluff. Non dimentichiamoci che Venere è ancora opposta ad Urano e le emozioni non sono una priorità!

