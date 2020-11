L’oroscopo di oggi 4 novembre: Gemelli e Pesci non riescono ad esprimere ciò che provano



Secondo l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, la comunicazione di ogni genere sembrerà frenata, restare incompresa, non ascoltata. La Luna in Gemelli è quadrata a Nettuno e Mercurio è quadrato, ancora, a Saturno Plutone. La forza fisica zittisce il pensiero che però non ha l’impressione di riuscire a rappresentare realmente ciò che il cuore prova.

