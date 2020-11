Lucca, ristorante resta “aperto”: donerà pasti gratis ai bisognosi fino a Natale



Querceta, in provincia di Lucca: qui Gaio Giannelli – titolare del ristorante Pozzo di Bugia – ha deciso di tenere “aperto” il suo locale: “E’ una grande stiva piena di cibo, e quindi ho pensato di mettermi a disposizione degli altri donando la mia cucina, semplice e senza pretese per chi sta peggio. Per noi ristoratori il momento è bruttissimo, tra incertezza e paure, ma dobbiamo unirci per aiutarci, tutti insieme”.

