Lucca, tragico incidente col trattore: muore noto imprenditore



Walter Tommasi è morto dopo essersi ribaltato con il trattore in un terreno di sua proprietà. Il tragico incidente è avvenuto in via di Tiglio a Castelvecchio di Compito. Noto imprenditore, l’uomo di 64 anni era conosciuto anche per il suo impegno nello sport: per anni è stato presidente del Forcoli Calcio.

