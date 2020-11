Luzzara, Martina muore a 21 anni per Covid: “Virus ha spezzato una vita che stava germogliando”



Martina Bonaretti, 21enne di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, è morta martedì sera a causa di Covid-19. La ragazza, dopo aver manifestato i sintomi della malattia, è stata trasferita sei giorni fa in ospedale e poi nel reparto di terapia intensiva dove si è infine verificato il decesso. L’ex sindaco Costa: “La malattia ha spezzato una vita che stava ancora germogliando. Usiamo meno leggerezza d’ora in avanti nel parlare del virus”.

