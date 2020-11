Maltempo a Catania, crolli e allagamenti in tutta la provincia: evacuate intere famiglie



Maltempo a Catania e nella provincia, dove piove da questa mattina. Una tromba d’aria si è abbattuta questa sera sull’aeroporto. A Giarre sei famiglie, in tutto 21 persone, sono state evacuate dopo il crollo di un ballatoio. Non ci sarebbero per il momento di feriti. Allagamenti e ingenti danni anche nel centro di Catania.

