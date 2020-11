Maltempo, allerta meteo arancione venerdì 20 novembre: l’elenco delle regioni a rischio



In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse con una allerta meteo arancione per la giornata di domani, 20 novembre, per quattro regioni e gialla per altre otto.

