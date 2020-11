Maltempo Calabria, terzo giorno di allerta per nubifragi: in arrivo soccorsi da Puglia e Campania



Terzo giorno consecutivo di allerta meteo in Calabria, fortemente colpita da nubifragi, con conseguenti frane e alluvioni, nel weekend. In arrivo squadre di soccorritori da Puglia e Campania con idrovore, per risucchiare l’acqua che ha invaso strade, magazzini, garage, negozi. A Crotone anche il ministro Boccia e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per una prima conta dei danni.

Continua a leggere



Terzo giorno consecutivo di allerta meteo in Calabria, fortemente colpita da nubifragi, con conseguenti frane e alluvioni, nel weekend. In arrivo squadre di soccorritori da Puglia e Campania con idrovore, per risucchiare l’acqua che ha invaso strade, magazzini, garage, negozi. A Crotone anche il ministro Boccia e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per una prima conta dei danni.

Continua a leggere

Continua a leggere