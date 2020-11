Maltempo con temporali, allerta meteo rossa venerdì per rischio idrogeologico in Sardegna



Sarà un weekend di maltempo con piogge e nubifragi per la Sardegna e in Sud Italia. Un avviso di allerta di criticità elevata è stato diramato dalla Protezione civile per parte della Sardegna. Sarà allerta rossa, venerdì 27 novembre, per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e sui settori meridionali. Allerta arancione sui bacini centrali e allerta gialla sui settori centro-occidentali.

