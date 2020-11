Manca il vaccino influenzale, medici di famiglia aggrediti dai pazienti in Umbria



Se in alcune aree è ancora relativamente facile avere cesso ai vaccini anche per le categorie non a rischio, per altre regioni invece è quasi impossibile perché non ci sono scorte a sufficienza per gli adulti che non sono nella fascia degli over 65anni. È il caso dell’Umbria dove addirittura si è assistito a scene poco edificate dove pazienti hanno aggredito verbalmente i medici accusandoli di non volerli vaccinare.

