Mandateci tutti in lockdown, giovani e anziani. Ma stavolta fatelo pagare ai ricchi, grazie



Modesta proposta: anziché chiederci se il lockdown debba valere per tutti o solo per gli anziani, come vorrebbe il governatore della Liguria Giovanni Toti, perché non ci chiediamo chi dovrebbe pagarlo, il lockdown? Perché finora l’emergenza l’hanno pagata i giovani, le donne e i precari. In una parola, i poveri. Mentre ai ricchi, ancora una volta, nessuno ha chiesto nulla.

Continua a leggere



Modesta proposta: anziché chiederci se il lockdown debba valere per tutti o solo per gli anziani, come vorrebbe il governatore della Liguria Giovanni Toti, perché non ci chiediamo chi dovrebbe pagarlo, il lockdown? Perché finora l’emergenza l’hanno pagata i giovani, le donne e i precari. In una parola, i poveri. Mentre ai ricchi, ancora una volta, nessuno ha chiesto nulla.

Continua a leggere

Continua a leggere