Maria, morta davanti ai familiari dopo aver atteso l’ambulanza per 50 minuti: “Vogliamo giustizia”



Chiedono giustizia i familiari di Maria Grazia Gentile, la donna morta in piazza a Noci, in provincia di Bari, dopo aver atteso per 50 minuti l’arrivo dell’ambulanza in seguito ad un malore. “Sono rimasta seduta con mia madre morta tra le gambe, continuando a riscaldarla, nell’attesa di un’ambulanza che non arrivava mai”, ha detto la figlia. Il sindaco Nisi a Fanpage.it: “Quello che è successo è uno schiaffo in faccia a tutti che ci richiama alla drammaticità del momento che viviamo”.

Continua a leggere



Chiedono giustizia i familiari di Maria Grazia Gentile, la donna morta in piazza a Noci, in provincia di Bari, dopo aver atteso per 50 minuti l’arrivo dell’ambulanza in seguito ad un malore. “Sono rimasta seduta con mia madre morta tra le gambe, continuando a riscaldarla, nell’attesa di un’ambulanza che non arrivava mai”, ha detto la figlia. Il sindaco Nisi a Fanpage.it: “Quello che è successo è uno schiaffo in faccia a tutti che ci richiama alla drammaticità del momento che viviamo”.

Continua a leggere

Continua a leggere