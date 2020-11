Marta, morta a 10 anni nella palestra della scuola: per l’autopsia è stata stroncata da un malore



Secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe morta a causa di un malore Marta Episcopo, la bimba di 10 anni accasciatasi durante l’ora di educazione fisica nella palestra dell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo a Palermo. Le analisi avrebbero, anzi, evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia al cuore. La conferma definitiva arriverà però solo tra qualche settimana.

