Marta, morta a 10 anni nella palestra della scuola: “Tragedia immane che colpisce tutta Palermo”

È giallo sulle cause della morte di Marta Episcopo, la bimba di 10 anni che si è accasciata improvvisamente ieri mentre si trovava nella palestra dell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo di Palermo per l’ora di educazione fisica insieme ai compagni di classe. Sarà l’autopsia a chiarire la vicenda, mentre continuano le indagini degli inquirenti. La scuola oggi resterà chiusa in segno di lutto. Il sindaco Orlando: “Tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città”.

