Maurizio, unico al mondo affetto da Grin2a: “Non vede e non mangia, aiutateci a dargli dignità”



La storia di Maurizio, che a 2 anni è affetto, unico caso al mondo, dalla sindrome chiamata Grin2a con la variante p.thr646ala. Si tratta di una encefalopatia epilettica ad esordio precoce, che gli crea un gravissimo ritardo mentale, oltre al fatto che non vede, non mangia autonomamente, non tiene il capo, non cammina e ha tantissime crisi violente. Il papà Giovanni a Fanpage.it: “Aiutateci a raccogliere i soldi per favorire la ricerca e aiutare Maurizio e altri bimbi come lui ad avere dignità di vita”.

