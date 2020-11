“Medaglia d’oro per Alessandro Diana”, volontario morto a 19 anni per spegnere un incendio



“Abbiamo trasferito alla Prefettura la documentazione necessaria per il riconoscimento da parte del presidente della Repubblica di una medaglia d’oro al valor civile ad Alessandro Diana” così l’Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna ha annunciato la richiesta di un riconoscimento formale per il volontario di protezione civile morto a 19 anni per spegnere un incendio.

